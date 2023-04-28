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19:53, 28 апреля 2023Мир

Чехия анонсировала создание совместного военного производства на Украине

Президент Чехии Павел анонсировал создание совместного военного производства на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Прага и Киев подготовили шесть проектов совместного производства на базе украинских и чешских фирм, которые в том числе касаются производства оружия, боеприпасов, ремонта танков и производства учебных самолетов. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в ходе визита на Украину, пишет газета «Коммерсантъ».

Разместить соответствующие производства — частично или полностью — страны планируют на украинской территории, анонсировал политик. «Для нас передача технологий и производства является приоритетом», — подчеркнул Павел. Когда именно будет создано производство, не уточняется.

Чешский министр прибыл на Украину 28 апреля. Одновременно проходит визит президента Словакии Зузаны Чапутовой. Во время их прибытия в Киеве еще действовала воздушная тревога из-за российских ракетных ударов.

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Виктория Кондратьева
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