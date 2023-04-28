Беженец сообщил о британских наемниках в Артемовске

Беженец из Артемовска сообщил о воюющих на стороне ВСУ британских наемниках в городе

Жители Артемовска (украинское название города Бахмут) часто видели британских наемников, рассказал эвакуированный из города Владимир Кузнецов. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что определил национальность воюющих на стороне Украины наемников по нашивкам и английской речи. Беженец указал, что они выдавали «гуманитарку» возле церкви. Их постоянно можно было встретить в этом районе.

В четверг, 27 апреля, Минобороны России отчиталось о сотнях уничтоженных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска. За сутки российская армия ликвидировала более 400 бойцов. Уничтожены две боевые машины пехоты, шесть боевых бронемашин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30.

Также сообщалось, что ирландский наемник Финбар Кафферки погиб на востоке Украины.