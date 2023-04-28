Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:56, 28 апреля 2023Бывший СССР

Беженец сообщил о британских наемниках в Артемовске

Беженец из Артемовска сообщил о воюющих на стороне ВСУ британских наемниках в городе
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Sgt. Khalan Moore / Globallookpress.com

Жители Артемовска (украинское название города Бахмут) часто видели британских наемников, рассказал эвакуированный из города Владимир Кузнецов. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что определил национальность воюющих на стороне Украины наемников по нашивкам и английской речи. Беженец указал, что они выдавали «гуманитарку» возле церкви. Их постоянно можно было встретить в этом районе.

В четверг, 27 апреля, Минобороны России отчиталось о сотнях уничтоженных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска. За сутки российская армия ликвидировала более 400 бойцов. Уничтожены две боевые машины пехоты, шесть боевых бронемашин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30.

Также сообщалось, что ирландский наемник Финбар Кафферки погиб на востоке Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВКС России нанесли ракетные удары по территории Украины
iPhone 12 mini подешевел в России на 20 тысяч рублей
На Западе рассказали о самом главном враге Украины
Девушка оригинально проучила бросившего ее без объяснений возлюбленного
На Украине сообщили о звуках взрывов и работе ПВО в Киеве
ВСУ расстреляли из танка дом в Артемовске из-за отказа жителей уехать на Украину
Девушка увеличила ягодицы и потеряла способность сидеть
Беженец сообщил о британских наемниках в Артемовске
Сексолог дала совет парам с несовместимыми сексуальными темпераментами
В Европарламенте выступили против поставок оружия Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.