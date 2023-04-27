Ирландский наемник погиб на Украине

Irish Times: сорокалетний ирландский наемник Кафферки погиб на востоке Украины

Ирландский наемник Финбар Кафферки погиб на востоке Украины. Об этом написала газета Irish Times, ссылаясь на его семью.

Отмечается, что сорокалетний Кафферки недавно поехал на Украину в качестве наемника. До этого он получил боевой опыт в Сирии. Эти факты подтвердил отец солдата Том Кафферки.

«Мы скорбим… Это личное дело. Я не хочу больше ничего говорить», — сказал он.

Ранее на Украине погибли два американских наемника — Эдвард Уолтер и Грэйди Керпаси. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призывал солдат как можно скорее покинуть Украину. Он сообщал, что оставшиеся на территории республики военные с большой вероятностью могут погибнуть.