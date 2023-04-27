Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:26, 27 апреля 2023Мир

Ирландский наемник погиб на Украине

Irish Times: сорокалетний ирландский наемник Кафферки погиб на востоке Украины

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Ирландский наемник Финбар Кафферки погиб на востоке Украины. Об этом написала газета Irish Times, ссылаясь на его семью.

Отмечается, что сорокалетний Кафферки недавно поехал на Украину в качестве наемника. До этого он получил боевой опыт в Сирии. Эти факты подтвердил отец солдата Том Кафферки.

«Мы скорбим… Это личное дело. Я не хочу больше ничего говорить», — сказал он.

Ранее на Украине погибли два американских наемника — Эдвард Уолтер и Грэйди Керпаси. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призывал солдат как можно скорее покинуть Украину. Он сообщал, что оставшиеся на территории республики военные с большой вероятностью могут погибнуть.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин определил статус проживающих в новых регионах граждан
Уничтожение украинского ЗРК «Бук» российским дроном-камикадзе попало на видео
Ирландский наемник погиб на Украине
Белый дом назвал новые санкции США против ФСБ рычагом влияния на Россию
Фетисов назвал причину рекомендаций МОК для российских спортсменов
В Польше назвали условие для отмены эмбарго на продукты Украины
Белый дом объяснил использование Байденом шпаргалки на пресс-конференции
Посла США в России удивил термин «англосаксы»
Пентагон проведет встречу в Брюсселе по поставкам оружия Киеву
Генерал объяснил причину паники ВСУ из-за новой тактики российских военных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.