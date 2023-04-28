Хуснуллин показал кадры разрушений в Артемовске

Вице-премьер Хуснуллин посетил Артемовск и заявил о возможности его восстановления

Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Артемовск (украинское название — Бахмут) и заявил о возможности его восстановления. Политик также опубликовал в Telegram кадры разрушений, которые наблюдал в городе.

На записи видно поврежденный Дом пионеров и обгоревшие здания. На земле валяются кирпичи, мусор и обломки бетона. Зампред правительства сравнил состояние Артемовска с Мариуполем после его перехода под контроль России.

Хуснуллин констатировал, что город поврежден, но восстановить его можно. «Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать», — подчеркнул он.

19 апреля советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские войска контролируют 90 процентов территории Артемовска. По его словам, большую часть города занимают бойцы частной военной компании «Вагнер».