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16:53, 28 апреля 2023Наука и техника

Эмоциональное состояние женщин связали с составом кишечной микробиоты

Psychological Medicine: бактерии Firmicutes CAG 94 в кишечнике связаны с ощущением счастья

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Ученые из Университета Бригама Янга и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана связали эмоциональное состояние женщин с составом кишечной микробиоты. Оказалось, что бактерии Firmicutes CAG 94 и Ruminococcaceae D16 влияют на ощущение счастья и способствуют лучшему управлению эмоциями. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Medicine.

Ранее было выявлено, что между мозгом и желудочно-кишечным трактом существует прямая связь. Многие исследования показывают, что микробиом кишечника играет главную роль в оси кишечник-мозг, связывая физическое и ментальное здоровье. Причем это взаимодействие может происходит в оба направления: эмоции, которые испытывает человек, могут влиять на состав микробиома, а микробиом может воздействовать на психическое состояние.

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В ходе работы специалисты изучили данные 200 женщин среднего возраста. Участниц попросили заполнить анкеты о своих эмоциях в последние 30 дней, которые включали в себя вопросы о положительных (ощущение счастья или надежды на будущее) или отрицательных (чувство грусти, страха, беспокойства, безысходности, депрессии или одиночества) эмоциях. Также учитывалось, как они справляются со своими чувствами: переосмысливали ситуации или подавляли свои эмоции.

Спустя три месяца после опроса у женщин собрали образцы микробиоты кишечника. Их проанализировали с помощью метагеномного секвенирования. Результаты сопоставили с данными опросников. Некоторые виды бактерий оказались связаны с шизофренией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У испытуемых, которые подавляли свои эмоции, кишечный микробиом был менее разнообразным. У женщин, которые сообщали о более счастливом состоянии, фиксировались низкие уровни бактерий Firmicutes CAG 94 и Ruminococcaceae D16. Напротив, у людей с преобладанием негативных эмоций было больше этих микроорганизмов.

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Елена Апазиди
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