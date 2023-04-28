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13:09, 28 апреля 2023Россия

Кремль анонсировал поручения по итогам совещания по развитию беспилотников

Песков заявил о подготовке поручений по итогам совещания по развитию беспилотников

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

По итогам совещания президента России Владимира Путина с правительством по развитию беспилотной авиации готовится перечень поручений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Вчера вечером за полночь президент занимался вопросами беспилотной авиации, очень серьезное было совещание. Можно сказать, два», — объяснил официальный представитель Кремля, уточнив, что помимо совещания с правительством президент провел встречу с компаниями, работающими в московском индустриальном центре.

Песков отметил, что речь идет о создании новой отрасли в российской экономике и анонсировал подготовку соответствующего нацпроекта.

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Варвара Родикова
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