Женщина убила двухлетнюю дочь и съела ее внутренние органы

The Star: в Кении женщина зарезала двухлетнюю дочь и съела ее внутренние органы

24-летняя жительница муниципалитета Китенджела, Кения, Оливия Несериан, убила двухлетнюю дочь и съела ее внутренние органы. Об этом сообщает The Star.

Женщина набросилась на ребенка в воскресенье, 23 апреля. Соседи услышали крики и прибежали к дому Несериан, опасаясь, что на нее напали преступники. Однако, заглянув в окно, они обнаружили, что молодая мать убивает девочку. Несериан зарезала дочь, напевая детские песни, а затем расчленила ее и начала есть ее кишечник и почки.

Все это время шокированные соседи пытались выломать дверь. Когда им удалось попасть в дом, девочка была уже мертва, а ее мать находилась без сознания. Прибывшая на место происшествия полиция задержала Несериан и заключила ее под стражу. Ее направили в больницу для проведения психиатрической экспертизы. Останки Нджери были доставлены в местный морг.

Предполагается, что Несериан совершила убийство после того, как разошлась с отцом девочки. По словам соседей, женщина жила с родителями, во время убийства их не было дома.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали женщину, которая расчленила собственную мать, а затем два месяца продолжала жить с ее останками. Полиция установила, что женщина отрезала руки и ноги матери и положила их в водонагреватель, а туловище и голову завернула в пластиковый пакет и спрятала в шкафу.