В России ребенок скончался после ссоры с матерью из-за оценок

В Пензенской области ребенок скончался после ссоры с матерью

В селе Засечном Пензенской области ребенок погиб после того, как поссорился с матерью. Об этом сообщает сайт progorod58.ru со ссылкой на сообщество «Подслушано Спутник» во «ВКонтакте», опубликовавшее фото с места происшествия.

По данным следствия, перед случившимся школьник поссорился с матерью из-за отметок, добавляет портал The Penza Post. Трагедия произошла, когда женщина ушла в магазин, указано в публикации.

Лежавшего на земле ребенка заметили прохожие. Они вызвали скорую помощь, но медики не смогли спасти его, он скончался. Сотрудники СК России в настоящее время занимаются выяснением точных обстоятельств происшествия.

Ранее в Москве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Девочка выжила, ее доставили в больницу. Точных данных о состоянии ребенка нет. Органы прокуратуры выясняют детали случившегося.