Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:47, 21 апреля 2023Россия

Из окна московской многоэтажки выпал двухлетний ребенок

Из окна девятого этажа многоквартирного дома в Москве выпала двухлетняя девочка

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Из окна девятого этажа многоквартирного дома в Москве выпал двухлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 20 апреля на улице Барышиха. Девочка выжила, ее доставили в больницу. Информация о состоянии пострадавшей не приводится.

По данным правоохранителей, в момент случившегося мать малолетней находилась в квартире. «Тушинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в апреле в городе Никольское под Санкт-Петербургом двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии — врачи диагностировали у него кататравму, травму головы и переломы кости черепа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Число пострадавших при падении авиабомбы в Белгороде возросло
В сети восхитились внешностью 60-летней Деми Мур в бикини
Из окна московской многоэтажки выпал двухлетний ребенок
Российская пенсионерка с сыном похитили невестку и избивали за попытки сбежать
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве и попали на видео
СКР раскрыл совершенное в 1994 году убийство предпринимательницы и двух ее детей
Гузеева посетила популярный европейский город и назвала удивившую ее особенность
На Украине заявили о проникновении агентов ФСБ в структуру СБУ
Сексотерапевт подсказал способ мягко отказать партнеру в сексе
«Аль-Наср» объяснил неприличный жест Роналду травмой паха
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.