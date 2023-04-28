Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
01:37, 28 апреля 2023Экономика

Трамп заявил о движении США ко второй Великой депрессии

Трамп заявил о движении США ко второй Великой депрессии из-за политики Байдена
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна движется ко второй Великой депрессии. Его слова приводит РИА Новости.

На митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир Трамп заявил, что наблюдает движение США ко второй Великой депрессии, как в 1920-х годах. По его словам, это происходит из-за политики действующего главы государства Джо Байдена.

Экс-президент отметил, что США столкнулись с такими экономическими проблемами, как инфляция и крах курса доллара. Из-за действий администрации Байдена страна пришла в упадок, заключил он.

В ходе своего выступления Трамп также назвал Байдена продажным. Он подчеркнул, что прекратит называть экс-госсекретаря страны Хилари Клинтон «продажной», чем занимался в ходе избирательной кампании 2016 года. «Я отзываю имя "продажная", чтобы мы могли использовать его в отношении Джо Байдена. Теперь он будет известен в качестве "продажного Джо Байдена"», — отметил Трамп.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова заявила об убийстве народа России американским оружием на деньги США
Мужчина попытался продать чужой отрезанный пенис в торговом центре и попался
Байдена обвинили в сокрытии положения дел на Украине
Продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы
В России допустили создание параллельной Росавиации структуры для беспилотников
Трамп заявил о движении США ко второй Великой депрессии
Взрыв боекомплекта ЗРК С-300 после попадания дрона «Ланцет» попал на видео
Россия обогнала США по производству и экспорту минеральных удобрений
Глава НАСА заявил о конкуренции с Китаем за место на Луне
В Польше предположили происхождение обломков неопознанного военного объекта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.