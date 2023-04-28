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22:00, 28 апреля 2023Спорт

«Факел» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

«Факел» со счетом 2:0 обыграл «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ
Георгий Гонгадзе

Георгий Гонгадзе. Фото: сайт футбольного клуба «Факел»

Воронежский «Факел» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, посвященная столетию московского клуба, завершилась со счетом 2:0. 27-летний форвард гостей Георгий Гонгадзе поразил ворота соперников на 49-й минуте, а затем удвоил преимущество команды, реализовав пенальти на 61-й. У хозяев отличился Арсен Захарян, однако этот гол отменили после просмотра видеоповтора. Арбитр зафиксировал фол Захаряна на защитнике воронежцев Игоре Калинине.

«Факел» после 25 туров занимает 14-е место в таблице чемпионата России, набрав 21 очко. «Динамо» расположилось на шестой строчке с 39 баллами в активе.

Следующий матч воронежская команда проведет на выезде против «Ростова». Игра пройдет 6 мая. «Динамо» в этот же день в гостях сыграет с «Химками».

Ксения Курашкина
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