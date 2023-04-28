Солдат ВСУ попал под следствие за убийство пожилого мужчины из-за куража

Солдат ВСУ Дмитрий Москва признался в убийстве жителя Мариуполя из чувства куража

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Москва признался в убийстве пожилого жителя Мариуполя из «чувства куража». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, военный произвел в жертву не менее 10 выстрелов.

Также СКР возбудил дело в отношении бойца бригады «Азов» (признана в России террористической и запрещена) Андрея Дяченко. Он стрелял из гаубицы по населенным пунктам в Донецкой народной республике и заявил на допросе, что судьба мирных жителей была ему безразлична.

Ранее сообщалось, что в России заочно обвинили воюющих на стороне Украины 12 наемников из пяти стран.