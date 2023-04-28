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12:55, 28 апреля 2023Россия

Беспилотник заметили в небе над московским аэропортом Домодедово

Неопознанный беспилотник заметили в небе над московским аэропортом Домодедово

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Беспилотный летательный аппарат заметили в небе над московским аэропортом Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

БПЛА увидели пилоты заходившего на посадку борта авиакомпании Nordstar.

Самолет приземлился в штатном режиме, на месте работают оперативные службы.

26 апреля в Подмосковье нашли беспилотник с камерой и парашютом. По предварительным данным, аппарат предназначался для разведки. Ранее беспилотник обнаружили в аэропорту Пскова. Аппарат размером 30 на 30 сантиметром нашли рядом со стоянкой самолетов. Также сообщалось, что БПЛА не нес боевой нагрузки.

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Алан Босиков
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