Неопознанный беспилотник заметили в небе над московским аэропортом Домодедово

Беспилотный летательный аппарат заметили в небе над московским аэропортом Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

БПЛА увидели пилоты заходившего на посадку борта авиакомпании Nordstar.

Самолет приземлился в штатном режиме, на месте работают оперативные службы.

26 апреля в Подмосковье нашли беспилотник с камерой и парашютом. По предварительным данным, аппарат предназначался для разведки. Ранее беспилотник обнаружили в аэропорту Пскова. Аппарат размером 30 на 30 сантиметром нашли рядом со стоянкой самолетов. Также сообщалось, что БПЛА не нес боевой нагрузки.

