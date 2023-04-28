Балийский священник и турист подрались из-за аварии на дороге и попали на видео

В балийском городе Убуд священник подрался с оскорбившим его туристом и попал на видео

В балийском городе Убуд священник подрался с туристом из-за аварии на дороге. Инцидент попал на видео, которое распространилось в сети, на это обратил внимание местный новостной сайт Coconuts Bali.

На кадрах видно, как мужчина в традиционном белом одеянии срывает с себя головной убор и бросается на оппонента в яркой рубашке. Они начинают толкать друг друга, пока из стоящих рядом машин очевидцы наблюдают за происходящим.

Полиция ведет расследование по факту произошедшего, ей уже удалось найти участвовавшего в конфликте священника. Во время допроса 51-летний Джро Мангку Буди Утама (Jro Mangku Budi Utama) объяснил, что турист задел стоявшую позади машину своим автомобилем. Когда священнослужитель подошел, чтобы сообщить ему об этом, водитель начал оскорблять его.

«Для меня это было грубо. Извините, я священник, но я тоже человек. Я не могу принять это оскорбление», — заметил Утама.

Ранее сообщалось, что австралийский турист, который приехал с семьей в отпуск на Бали, ввязался в драку с владельцем местного кафе и умер от полученных травм. 40-летний Трой Скот Джонсон (Troy Scott Johnston) отдыхал на индонезийском острове вместе с женой и маленьким сыном.