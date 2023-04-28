Российские войска пресекли деятельность украинской ДРГ в Запорожской области
Российские военнослужащие пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Диверсионное подразделение противника действовало в районе населенного пункта Марфополь, уточнили в военном ведомстве.
Всего на южнодонецком и запорожском направлениях за минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 40 человек убитыми. Помимо этого, на указанном направлении армия России поразила два автомобиля и две буксируемые гаубицы.
За тот же промежуток времени российские войска уничтожили до 65 украинских солдат на херсонском направлении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В видеообращении президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.