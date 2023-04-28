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14:17, 28 апреля 2023Россия

Российские военные уничтожили до 65 бойцов ВСУ на херсонском направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 65 бойцов ВСУ на херсонском направлении

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Российские военнослужащие уничтожили до 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом в пятницу, 28 апреля, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что, помимо живой силы, за сутки на этом направлении украинские войска лишились трех автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Акация» и гаубицы Д-30.

Также, по данным Минобороны, в районе поселка Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР) российская истребительная авиация сбила украинский вертолет Ми-8.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на херсонском направлении российским военнослужащим удалось уничтожить зенитную самоходную установку Gepard немецкого производства.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Варвара Родикова
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