Российские военные уничтожили до 65 бойцов ВСУ на херсонском направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 65 бойцов ВСУ на херсонском направлении

Российские военнослужащие уничтожили до 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом в пятницу, 28 апреля, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что, помимо живой силы, за сутки на этом направлении украинские войска лишились трех автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Акация» и гаубицы Д-30.

Также, по данным Минобороны, в районе поселка Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР) российская истребительная авиация сбила украинский вертолет Ми-8.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на херсонском направлении российским военнослужащим удалось уничтожить зенитную самоходную установку Gepard немецкого производства.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).