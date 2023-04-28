Российские военные уничтожили до 65 бойцов ВСУ на херсонском направлении
Российские военнослужащие уничтожили до 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом в пятницу, 28 апреля, журналистам заявили в Министерстве обороны России.
В военном ведомстве уточнили, что, помимо живой силы, за сутки на этом направлении украинские войска лишились трех автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Акация» и гаубицы Д-30.
Также, по данным Минобороны, в районе поселка Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР) российская истребительная авиация сбила украинский вертолет Ми-8.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на херсонском направлении российским военнослужащим удалось уничтожить зенитную самоходную установку Gepard немецкого производства.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).