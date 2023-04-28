В России отреагировали на заявления Украины о готовности к контрнаступлению

Сенатор Джабаров заявил о готовности России к контрнаступлению Украины

Россия готова отразить любое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на сообщения, что Киев готов начать активные боевые действия.

«Как говорится, флаг им в руки, мы готовы. Я думаю, если он делает такие серьезные заявления, наверное, должно последовать контрнаступление. А если это очередная бравада, блеф, это только говорит, по сути, о ничтожности этой власти, которая разбрасывается такими громкими словами», — сказал сенатор.

По мнению Владимира Джабарова, сейчас российские военнослужащие стали лучше подготовлены, чем в начале военной кампании.

«Если мы говорим о ситуации в российских Вооруженных силах, которая была в феврале прошлого года, когда мы начали эту операцию и нынешней, то все кардинально поменялось в лучшую сторону. И лучше подготовлены, и современные вооружения идут в войска. В таких случаях не говорят "милости просим", но мы готовы отразить любое контрнаступление, я так думаю», — заключил он.

28 апреля министр обороны Украины Алексей резников заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению и ждут решения командования. Он отметил, что страна получила от западных партнеров много вооружений.

Ранее он сообщал, что контрнаступление начнется скрытно, что должно гарантировать его успех. По его словам, украинцам не стоит ждать начала операции и завышать планку на этот счет — наступление планируют начать раньше, чем об этом станет известно общественности.