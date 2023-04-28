Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:19, 28 апреля 2023Бывший СССР

В Киеве сообщили о повреждении линии электросети после российских ударов

В Киеве заявили о повреждении линии электросети в Оболонском районе после ударов ВКС РФ

Фото: Maksym Polishchuk / Globallookpress.com

Глава киевской военной администрации Сергей Попко рассказал, что после удара ВКС России по территории Украины была повреждена линия электросети в Оболонском районе столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.

«В результате падения обломков, в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие», — заявил он.

Отмечается, что жертв среди гражданского населения, а также разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее стало известно, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла массированные ракетные удары по территории Украины. В ходе атаки были задействованы дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95. Большинство ударов были нанесены по западным регионам страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова высмеяла слова американского посла об интересах США и россиян. Как это связано с Украиной?
В России пожаловались на невозможность занимать в юанях надолго
Полная модель объяснила желание сниматься в белье вопреки оскорблениям хейтеров
Жительница Испании рассказала об отношении граждан страны к королевской семье
Россиянам назвали лучший сезон для покупки недвижимости
ВКС России нанесли ракетные удары по территории Украины
Российский ребенок выпил зеленку в частном детсаду
В российском регионе сняли угрозу перехода природного пожара на жилые дома
Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в короткой майке с вырезом
Названа исходящая от ChatGPT опасность
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.