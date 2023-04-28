В Киеве сообщили о повреждении линии электросети после российских ударов

В Киеве заявили о повреждении линии электросети в Оболонском районе после ударов ВКС РФ

Глава киевской военной администрации Сергей Попко рассказал, что после удара ВКС России по территории Украины была повреждена линия электросети в Оболонском районе столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.

«В результате падения обломков, в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие», — заявил он.

Отмечается, что жертв среди гражданского населения, а также разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее стало известно, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла массированные ракетные удары по территории Украины. В ходе атаки были задействованы дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95. Большинство ударов были нанесены по западным регионам страны.