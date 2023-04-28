Девушка оригинально проучила бросившего ее без объяснений возлюбленного
Пользовательница Reddit под именем LingonberryAnxious51 рассказала, как оригинально проучила бывшего возлюбленного, который бросил ее без объяснения причин. Девушка призналась, что завела несколько поддельных профилей в приложении для знакомств, чтобы обманывать его.
По словам рассказчицы, она встречалась с парнем два года, после чего он исчез, ничего ей не объяснив. При этом, как уточнила героиня истории, перед этим он заверял ее, что у них серьезные отношения. Автор поста пожаловалась, что бывший возлюбленный не отвечал на звонки и сообщения, а также не вернул ее вещи. Кроме того, девушка выяснила, что во время их отношений он встречался с другими.
После расставания рассказчица впала в депрессию, а позднее решила отомстить. Она создала несколько поддельных профилей в приложении для знакомств и договаривалась о свиданиях со своим бывшим бойфрендом, на которые в итоге приходил только парень. Как правило, после этого девушка начинала игнорировать его в переписках. Однажды она написала бывшему возлюбленному с фейкового аккаунта, что не пришла на свидание, потому что он некрасивый.
Девушка добавила, что он регулярно врал в переписках. Например, говорил, что живет в другом городе или что уже год одинок. «Он был патологическим лжецом», — заключила рассказчица.
Напоследок героиня истории заявила, что довольна местью и тем, что заставила бывшего возлюбленного почувствовать себя так же, как она чувствовала себя после его исчезновения.
Один из комментаторов под записью посоветовал девушке еще раз представиться чужим именем, а затем явиться на свидание и высказать ему все. «Нет. Если она это сделает, он поймет, что это была просто месть. А сейчас он ставит под сомнения свою привлекательность. Держись и никогда не давай ему знать!» — возразил другой участник обсуждения.
Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как узнала о двойной жизни возлюбленного и отомстила ему. Девушка выяснила, что у ее партнера есть супруга и трое детей, после чего помогла обманутой жене собрать доказательства измены.