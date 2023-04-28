ФСБ задержала подростка за подготовку поджога электроподстанции

ФСБ заявила о задержании юноши за подготовку поджога электроподстанции в Калужской области

В Калужской области ФСБ задержала 17-летнего подростка за подготовку поджога электроподстанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы предотвратили диверсию на объекте энергосистемы. Отмечается, что задержанный является сторонником неонацизма.

В устроенном юношей схроне силовики нашли три самодельных зажигательных устройства и средства связи, содержащие инструкции по изготовлению подобных устройств.

Ранее стало известно, что в Московском регионе сотрудники ФСБ перекрыли деятельность кол-центров мошенников, работавших на Вооруженные силы Украины (ВСУ).