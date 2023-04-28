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14:49, 28 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала подростка за подготовку поджога электроподстанции

ФСБ заявила о задержании юноши за подготовку поджога электроподстанции в Калужской области
СюжетДиверсии в России

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Калужской области ФСБ задержала 17-летнего подростка за подготовку поджога электроподстанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы предотвратили диверсию на объекте энергосистемы. Отмечается, что задержанный является сторонником неонацизма.

В устроенном юношей схроне силовики нашли три самодельных зажигательных устройства и средства связи, содержащие инструкции по изготовлению подобных устройств.

Ранее стало известно, что в Московском регионе сотрудники ФСБ перекрыли деятельность кол-центров мошенников, работавших на Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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Екатерина Власова
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