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15:17, 28 апреля 2023Силовые структуры

Признание готовившего диверсию в Калужской области подростка попало на видео

ФСБ: подросток признал, что готовил диверсию в Калужской области по указанию куратора РДК
Начало событий в новости ФСБ задержала подростка за подготовку поджога электроподстанции

Задержанный сотрудниками ФСБ 17-летний подросток признался, что готовил диверсию в Калужской области по указанию куратора из радикальной группировки «Русский добровольческий корпус» (РДК). Оперативное видео спецслужб публикует РИА Новости.

На кадрах несовершеннолетний говорит, что связался в мессенджере с куратором и получил от него задание поджечь электроподстанцию. Он заготовил коктейли Молотова и спрятал их в тайнике.

28 апреля ФСБ сообщила о предотвращении диверсии в Калужской области. Подросток 2006 года рождения задержан. Он является сторонником неонацизма.

Участники РДК совершили нападения на села Брянской области. 3 марта украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию села Любечане и обстреляла автомобиль. В результате нападения погиб местный житель, а также был ранен ребенок.

Основатель РДК Денис Капустин (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заочно арестован по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на владельца российского телеканала «Царьград» Константина Малофеева, организованного Службой безопасности Украины.

Любовь Ширижик
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