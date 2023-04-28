Признание готовившего диверсию в Калужской области подростка попало на видео

ФСБ: подросток признал, что готовил диверсию в Калужской области по указанию куратора РДК

Задержанный сотрудниками ФСБ 17-летний подросток признался, что готовил диверсию в Калужской области по указанию куратора из радикальной группировки «Русский добровольческий корпус» (РДК). Оперативное видео спецслужб публикует РИА Новости.

На кадрах несовершеннолетний говорит, что связался в мессенджере с куратором и получил от него задание поджечь электроподстанцию. Он заготовил коктейли Молотова и спрятал их в тайнике.

28 апреля ФСБ сообщила о предотвращении диверсии в Калужской области. Подросток 2006 года рождения задержан. Он является сторонником неонацизма.

Участники РДК совершили нападения на села Брянской области. 3 марта украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию села Любечане и обстреляла автомобиль. В результате нападения погиб местный житель, а также был ранен ребенок.

Основатель РДК Денис Капустин (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заочно арестован по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на владельца российского телеканала «Царьград» Константина Малофеева, организованного Службой безопасности Украины.