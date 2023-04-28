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00:19, 29 апреля 2023Экономика

В Германии оценили готовность к следующей зиме

Глава регулятора ФРГ Мюллер: электроснабжение страны следующей зимой гарантировано

Фото: Fré Sonneveld / Unsplash

Электроснабжение Германии следующей зимой обеспечено, заявил глава Федерального сетевого агентства страны Клаус Мюллер. Его слова приводит газета Die Welt.

«Электроснабжение следующей зимой будет таким же надежным, как мы привыкли за многие годы», — сообщил Мюллер. По его словам, на стабильности системы негативно сказывается высокое потребление энергии и недостаточное использование возобновляемых источников в южной части страны в связи со слабым расширением сети.

Как отмечает Мюллер, это свидетельствует о важности быстрого расширения энергосети для перехода к энергоснабжению и повышения ее безопасности.

Ранее стало известно о решении немецкого правительства навсегда закрыть три последние атомные электростанции (АЭС) в стране, несмотря на мнение населения. АЭС «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд» были отключены 15 апреля.

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