Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:30, 28 апреля 2023Наука и техника

Впервые получено изображение струи от черной дыры M87

Глобальный радиотелескоп GMVA впервые получил изображение струи черной дыры M87

Изображение: S. Dagnello (NRAO/AUI/NSF)

Ученые впервые получили более подробное изображение сверхмассивной черной дыры в галактике M87 и мощной релятивистской струи. Результаты наблюдений, опубликованные в журнале Nature, показали, что кольцо горячего газа вокруг объекта намного больше, чем считалось ранее.

Исследователи проанализировали данные, полученные глобальным радиоинтерферометром со сверхдлинными базами (GMVA), который объединяет множество инструментов по всему миру, в том числе радиотелескоп Грин-Бэнк (GBT), Атакамскую большую антенную решетку миллиметрового диапазона ALMA и антенную решетку со сверхдлинными базами VLBA.

Использование множества различных телескопов и инструментов дало ученым более полное представление о структуре сверхмассивной черной дыры и ее струи, чем это было возможно ранее с Event Horizon Telescope (EHT), с помощью которого в 2019 году впервые удалось получить изображение черной дыры в M87. VLBA предоставила полный обзор как джета, так и черной дыры, ALMA позволила выделить яркое радиоядро M87 и создать четкое изображение. Чувствительность 100-метровой собирающей поверхности GBT дала астрономам возможность увидеть как большие, так и мелкие детали кольца вокруг черной дыры.

Ранее EHT выявил только часть аккреционного диска, окружающего центр черной дыры. Изменив длину волны наблюдаемого радиоизлучения с 1,3 до 3,5 миллиметра, исследователи сумели подробнее разглядеть аккреционный диск и струю плазмы. Оказалось, что кольцо вокруг черной дыры на 50 процентов больше, чем думали астрономы, а джет возник благодаря как магнитным полям, окружающим ядро ​​черной дыры, так и ветрам от аккреционного диска черной дыры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Центробанк России сохранил ключевую ставку
Норвегия возьмет под контроль транзит газа в Европу
44-летняя жена Валерия Меладзе показала лицо без макияжа
Российские истребители уничтожили в воздушном бою украинский вертолет Ми-8
Ракетные войска России поразили подразделения «Иностранного легиона» ВСУ в ДНР
Россияне нашли способ сэкономить на путешествиях
В граничащем с Украиной российском регионе машина подорвалась на мине
Настя Ивлеева поделилась лайфхаком по борьбе с «уставшим» лицом
Минобороны отчиталось о ходе боев в Артемовске
Один из боссов самой могущественной мафии в Италии пойман после пяти лет в бегах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.