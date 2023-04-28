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15:25, 28 апреля 2023Экономика

Снижение прогноза по инфляции в России объяснили

Экономист Беленькая допустила рост инфляции во второй половине 2023 года

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Снижение прогноза инфляции Центральным банком России (ЦБ) может быть связано с низкой динамикой в первые месяцы года. Тем не менее существует вероятность, что во второй половине 2023-го инфляция постепенно начнет расти. Об этом «Ленте.ру» рассказала экономист, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Снижение прогноза инфляции по итогам года, вероятно, объясняется низкой динамикой инфляции в первые его месяцы. Текущая инфляция оценивается как умеренная», — сказала экономист.

Она напомнила, что, согласно заявлению ЦБ, с конца 2022 года темпы прироста цен увеличились и составляют порядка 4 процентов в пересчете на год.

«ЦБ ожидает, что в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции продолжит временно оставаться ниже 4 процентов под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В то же время, по прогнозу Банка России, во второй половине 2023 года он начнет постепенно расти», — уточнила Беленькая.

Экономист объяснила, что инфляция будет расти по мере выхода из расчета низких значений месячных приростов цен лета 2022 года и увеличения с умеренных уровней устойчивого инфляционного давления.

Ранее ЦБ улучшил ожидания по годовой инфляции в 2023 году — по итогам года рост цен составит 4,5-6,5 процента. Прогноз на 2024 год остался неизменным — ЦБ ожидает, что к следующему году инфляция вернется к целевому уровню в четыре процента.

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Наталия Белова
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