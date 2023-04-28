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09:49, 28 апреля 2023Силовые структуры

Россиянка избивала дочь за плохие оценки в школе и попала под следствие

На Камчатке 52-летнюю мать обвинили в истязании дочери из-за плохих оценок в школе

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Камчатском крае 52-летнюю женщину обвинили в истязании маленькой дочери. Об этом в пятницу, 28 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре 2022 года свидетельница обратилась в полицию и рассказала о насилии фигурантки в отношении ребенка. Тогда было решено провести проверку слов заявительницы. Выяснилось, что с 2020 по август 2022 года россиянка регулярно избивала ногами, руками и другими предметами дочь за плохие оценки в школе.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») и статьи 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. «В настоящее время ребенок находится в социальном учреждении краевого центра», — добавили в СКР.

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Екатерина Власова
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