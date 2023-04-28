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11:58, 28 апреля 2023Наука и техника

В Турции представили дрон-камикадзе для БПЛА

Турецкая компания Baykar представила дрон-камикадзе Kemankes для вооружения БПЛА

Кадр: TRT Haber / YouTube

Турецкая компания Baykar представила барражирующий боеприпас Kemankes на фестивале Teknofest в Стамбуле. Дроном-камикадзе планируют вооружать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщает ТАСС.

По данным производителя, дрон весом 30 килограммов сможет нести до шести килограммов полезной нагрузки. Дальность действия Kemankes составляет более 50 километров, а время полета — один час.

Барражирующий боеприпас развивает крейсерскую скорость до 360 километров в час. Аппарат с размахом крыла 1,2 метра оборудуют оптической системой наведения, работающей на принципах искусственного интеллекта.

Представитель компании сообщил, что дрон-камикадзе смогут нести БПЛА Akinci, Kizilelma, Bayraktar TB2 и TB3. По его словам, летные испытания Kemankes еще не начались, но беспилотник готов к ним.

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В марте турецкая компания Turkish Aircraft Industries (TAI) показала стелс-беспилотник ANKA-3, выполненный по аэродинамической схеме летающего крыла. Дрон предназначен для нанесения ударов, наблюдательных миссий и применения средств радиоэлектронной борьбы.

В январе технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар сообщил, что БПЛА Kizilelma совершил второй испытательный полет.

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Даниил Иринин
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