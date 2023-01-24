Турецкий дрон Kizilelma совершил второй полет

Турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma совершил второй полет

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Kizilelma, разработанный турецкой компанией Baykar, совершил второй испытательный полет. Об этом в своем Twitter сообщил технический директор компании Сельчук Байрактар.

Отмечается, что на очередном этапе испытаний протестировали систему идентификации беспилотного истребителя. Предполагается, что дрон сможет подавлять средства противовоздушной обороны противника и обеспечивать непосредственную поддержку наземных сил.

В декабре в Турции успешно испытали беспилотник Bayraktar Akinci с комплектом наведения Gokce. Аппарат успешно поразил цель бомбой Mk 83 с оборудованием, которое превращает свободнопадающий боеприпас в корректируемый.

В том же месяце дрон Kizilelma совершил первый полет. Перспективный беспилотник сможет нести ракеты класса «воздух-воздух» и работать вместе с пилотируемыми самолетами. Максимальная скорость аппарата составит 800 километров в час, а масса полезной нагрузки — 1,5 тонны.

Наземные испытания БПЛА Kizilelma провели в ноябре на авиабазе в провинции Текирдаг. Беспилотник совершил пробежку и автономное руление.