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20:53, 14 декабря 2022Наука и техника

Турецкий стелс-беспилотник совершил первый полет

Сельчук Байрактар: турецкий стелс-беспилотник Kizilelma совершил первый полет

Фото: @Selcuk

Стелс-беспилотник Kizilelma, разработанный турецкой компанией Baykar, совершил первый полет. Об этом в своем Twitter сообщил технический директор компании Сельчук Байрактар.

На опубликованном видео показан взлет и посадка беспилотного летательного аппарата.

Предполагается, что беспилотный истребитель сможет нести управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и работать вместе с пилотируемыми самолетами. Максимальная скорость Kizilelma составит 800 километров в час, а масса полезной нагрузки — 1,5 тонны. Беспилотник сможет находиться в воздухе до пяти часов.

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В конце ноября компания Baykar провела наземные испытания беспилотника Kizilelma. Аппарат совершил пробежку и автономное руление на авиабазе в провинции Текирдаг.

В октябре гендиректор Baykar Халук Байрактар сообщил, что беспилотники Bayraktar получат управляемые ракеты класса «воздух-воздух».

Даниил Иринин
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