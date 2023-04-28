Курганский губернатор сообщил о еще одном крупном пожаре в регионе

Глава Курганской области Шумков сообщил о еще одном крупном пожаре в регионе

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил о еще одном крупном пожаре в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как рассказал глава региона, мощный пожар был зафиксирован в Мишкинском округе Курганской области. Шумков отметил, что возгорание в этом районе является ландшафтным.

Также Шумков призвал жителей Курганской области не жечь сухую траву. «Не жгите ничего. Везде сухая трава, как порох. Помогайте нам помочь вам», — подытожил он.

О пожарах в Курганской области сообщалось 27 апреля. Количество загоревшихся жилых домов в деревне Логоушка, где было зафиксировано одно из самых мощных возгораний, выросло почти в четыре раза — с 20 до 76. Один из жителей деревни погиб.

По одной из версий, причиной столь масштабного пожара могла стать искра из-под колес проезжавшего мимо деревни тепловоза.