Определены регионы России для быстрого накопления на ипотеку

«Сравни»: быстрее всего копить на первоначальный взнос по ипотеке в Магаданской области

Среди регионов России быстрее всего накопить на первоначальный взнос для покупки квартиры в ипотеку можно в Магаданской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни».

В Магаданской области процесс накопления займет 8,3 месяца. Регионом для быстрого накопления на ипотеку также назвали Ненецкий автономный округ с показателем в 10,2 месяца. Топ-3 списка заняла Тюменская область, где копить придется 11,2 месяца. Ниже в списке расположились Челябинская и Мурманская области –– копить в каждой нужно будет по 11,5 месяца.

Специалисты определили, что при этом дольше всего копить придется в Севастополе –– процесс в среднем займет 29,5 месяца. В Крыму на это уйдет 27,9 месяца, а в Приморском крае –– 26,8 месяца. В Москве на первоначальный взнос удастся накопить за 26,78 месяца.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2023 года заемщики в Москве стали реже брать ипотеку. С января по март текущего года в столице зарегистрировали 28,3 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года показатель уменьшился на десять процентов.