Росреестр: количество ипотечных сделок в Москве уменьшилось на 10 процентов

В первом квартале 2023 года заемщики в Москве стали реже брать ипотеку. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Росреестра.

С января по март текущего года в столице зарегистрировали 28,3 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года показатель уменьшился на 10 процентов.

В частности, в марте было заключено около 11,5 тысячи сделок. В то время как за третий месяц 2022 года было подписано на семь процентов больше, а в феврале их количество было на 17 процентов больше.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2023 года москвичи резко отвернулись от готового жилья — продажи квартир на вторичном рынке упали на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. С января по март в Москве было заключено 33,1 тысячи сделок с «вторичкой».