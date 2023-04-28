Названы четыре распространенные ошибки при использовании стиральной машины

Эксперт магазина Alliance Online Рэйчел Кисс: стиральную машину не следует переполнять

Эксперт магазина товаров для дома Alliance Online Рэйчел Кисс назвала четыре распространенные ошибки при использовании стиральной машины. Ее комментарий приводит Express.

По словам специалистки, не следует помещать в барабан слишком много белья за раз, переполняя его. «Правильная загрузка стиральной машины означает, что ваша одежда будет чище и свежее», — отметила она. Также Кисс посоветовала не пренебрегать регулярной очисткой устройства, которую необходимо проводить каждый месяц, чтобы избежать появления накипи и предотвратить накопление бактерий.

Кроме того, эксперт призвала предварительно удалять стойкие пятна с предметов гардероба, например жирные и масляные, чтобы они не испачкали остальные вещи. В то же время предпочтительно не использовать большое количество моющего средства, остатки которого могут провоцировать возникновение плесени, а также образовывать на одежде невидимую пленку, портящую материал.

В марте блогерша Анна Ланье раскрыла простой способ избавиться от накипи и неприятного запаха в стиральной машине. Пользовательница сети посоветовала разрезать лимон на две части и намазать зубной пастой. Затем, согласно ее рекомендациям, необходимо поместить фрукт вместе с гигиеническим средством в стиральную машину.