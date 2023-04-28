Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:38, 28 апреля 2023Ценности

Названы четыре распространенные ошибки при использовании стиральной машины

Эксперт магазина Alliance Online Рэйчел Кисс: стиральную машину не следует переполнять

Фото: Sergiocerverafotografo / Shutterstock / Fotodom

Эксперт магазина товаров для дома Alliance Online Рэйчел Кисс назвала четыре распространенные ошибки при использовании стиральной машины. Ее комментарий приводит Express.

По словам специалистки, не следует помещать в барабан слишком много белья за раз, переполняя его. «Правильная загрузка стиральной машины означает, что ваша одежда будет чище и свежее», — отметила она. Также Кисс посоветовала не пренебрегать регулярной очисткой устройства, которую необходимо проводить каждый месяц, чтобы избежать появления накипи и предотвратить накопление бактерий.

Кроме того, эксперт призвала предварительно удалять стойкие пятна с предметов гардероба, например жирные и масляные, чтобы они не испачкали остальные вещи. В то же время предпочтительно не использовать большое количество моющего средства, остатки которого могут провоцировать возникновение плесени, а также образовывать на одежде невидимую пленку, портящую материал.

В марте блогерша Анна Ланье раскрыла простой способ избавиться от накипи и неприятного запаха в стиральной машине. Пользовательница сети посоветовала разрезать лимон на две части и намазать зубной пастой. Затем, согласно ее рекомендациям, необходимо поместить фрукт вместе с гигиеническим средством в стиральную машину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
На Украине испугались российского «фантастического» оружия
На Украине заявили о повреждении многоэтажек в Умани взрывами
В МИД России заявили о грядущем управлении Молдавии из Евросоюза
Звезда UFC сдался полиции после уличной драки
Российскому самолету запретили дозаправиться в Аргентине из-за санкций
Стало известно об ухудшении состояния здоровья тяжелобольного Андрея Губина
Стало известно о восьми обстрелах приграничного российского региона за ночь
Врач назвал 8 поводов для срочного вызова скорой помощи
Видео Карлсона обогнало по просмотрам ролик Байдена о выдвижении на выборы
Российская пенсионерка покатала врио губернатора по сгоревшему селу на УАЗе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.