Силовые структуры
Россиянина осудят за убийство сына во время ссоры в день его рождения
Под Астраханью 65-летнего россиянина осудят за убийство сына в день его рождения
В Астраханской области 65-летнего местного жителя осудят за убийство сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, вечером 8 марта в селе Марфино Володарского района мужчина вместе со своим сыном отмечал его день рождения. Родственники выпили и во время застолья поссорились из-за возлюбленной сына. Тогда отец взял нож и нанес один удар в грудь потерпевшего. Тот скончался на месте.
Осознав случившееся, отец пошел к соседям и рассказал обо всем.
Ранее стало известно, что в Краснодаре осудили супругов, убивших пятилетнего сына и инсценировавших его пропажу.