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20:31, 28 апреля 2023Силовые структуры

Россиянина осудят за убийство сына во время ссоры в день его рождения

Под Астраханью 65-летнего россиянина осудят за убийство сына в день его рождения

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Астраханской области 65-летнего местного жителя осудят за убийство сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 8 марта в селе Марфино Володарского района мужчина вместе со своим сыном отмечал его день рождения. Родственники выпили и во время застолья поссорились из-за возлюбленной сына. Тогда отец взял нож и нанес один удар в грудь потерпевшего. Тот скончался на месте.

Осознав случившееся, отец пошел к соседям и рассказал обо всем.

Ранее стало известно, что в Краснодаре осудили супругов, убивших пятилетнего сына и инсценировавших его пропажу.

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Елизавета Новикова
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