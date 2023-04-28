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18:44, 28 апреля 2023Из жизни

Скромный подарок на день рождения принес женщине богатство

Жительница США получила на день рождения стопку лотерейных билетов и сорвала джекпот

Фото: Unsplash

Жительница штата Кентукки, США, получила в подарок от мужа на день рождения скромный подарок в виде стопки лотерейных билетов и разбогатела, сорвав джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина купил билеты на сумму сто долларов (8,1 тысячи рублей) в одном из магазинов города Луисвилл, положил в поздравительную открытку и вручил имениннице. «Трудно подобрать подарок человеку, у которого все есть, поэтому я решил подарить ей билеты», — пояснил он.

Женщина была потрясена, когда обнаружила, что один из билетов стоимостью 20 долларов (815 рублей) принес ей богатство. Она выиграла 500 тысяч долларов (40,7 миллиона рублей).

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Победительница попросила мужа убедиться, что это не шутка. После этого он отправился в штаб-квартиру лотереи для получения выигрыша. Американец подчеркнул, что это, безусловно, самый лучший день рождения в их семейной жизни.

Пара намерена положить выигранные деньги в банк.

Ранее сообщалось, что семья из штата Массачусетс, США, выиграла в лотерею три раза подряд, используя одинаковые числа. Они планируют потратить выигранные деньги на ремонт дома и оплату счетов.

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Алиса Дмитриева
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