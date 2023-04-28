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12:59, 28 апреля 2023Россия

Кремль рассказал о планах Путина на майские праздники

Песков заявил, что у Путина не запланировано рабочих мероприятий на первомайские праздники

Фото: Globallookpress.com

У президента России Владимира Путина не запланировано рабочих мероприятий на первомайские праздники. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади 9 Мая. Детали речи президента не приводились.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в параде Победы 9 мая будут задействованы участники специальной военной операции (СВО).

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Евгения Куликова
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