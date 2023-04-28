Кремль рассказал о планах Путина на майские праздники

Песков заявил, что у Путина не запланировано рабочих мероприятий на первомайские праздники

У президента России Владимира Путина не запланировано рабочих мероприятий на первомайские праздники. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади 9 Мая. Детали речи президента не приводились.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в параде Победы 9 мая будут задействованы участники специальной военной операции (СВО).