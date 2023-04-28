Полковник Макгрегор: в США не успокоятся, пока российские танки не окажутся около Польши

Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор порассуждал о конечной точке поддержки Украины в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

В частности, военный заявил, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд представляет крайне левое идеологическое направление в администрации президента Джо Байдена. «Она из тех, кто не успокоится, пока российские танки не окажутся у границы с Польшей», — предупредил Макгрегор, назвав такую позицию очень опасной. Однако слова Нуланд не имеют реального веса и не отражают официальную позицию Белого дома, отметил он.

При этом экс-советник Пентагона подчеркнул, что в самой Польше опасаются прямого столкновения с Россией и предостерегают от использования польских войск для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Дуглас Макгрегор предупредил президента Украины Владимира Зеленского о серьезных последствиях вплоть до отставки в случае отказа от переговоров с Москвой. Военный считает переговоры с Россией единственным способом избежать больших потерь для Киева на данный момент.