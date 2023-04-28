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14:25, 28 апреля 2023Среда обитания

Россиян захотели сделать ответственными за пожары на их земле

МЧС предложило сделать собственников ответственными за любой пожар на их земле

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Собственников земли в России захотели сделать ответственными за любой пожар, произошедший на их участке. С предложением внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) выступило МЧС, пишет «РИА Новости».

Нововведения предполагают, что владельцы территории будут привлекаться к ответственности в случае возгораний вне зависимости от того, кто нарушил пожарную безопасность. «Наша задача, с учетом в том числе свердловской трагедии, все-таки инициировать изменения в КоАП», — пояснил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

25 апреля в поселке Сосьва в Свердловской области случился пожар около лечебно-исправительного учреждения №23. Из-за возгорания были эвакуированы 240 осужденных, в ходе тушения и разбора завалов специалисты обнаружили одного погибшего.

Александра Качан
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