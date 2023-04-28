Российская стилистка назвала три самые модные вещи 2023 года

Российская стилистка Диана Плиско назвала бомбер самой модной вещью 2023 года

Российская стилистка-имиджмейкер Диана Плиско назвала три самые модные вещи 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

В первую очередь специалистка выделила бомбер, который может быть изготовлен из трикотажного материала, а также из нейлона на подкладке. Вдобавок эксперт обратила внимание на юбку длины макси из денима. При этом Плиско отметила, что у данного изделия могут присутствовать разрез спереди или А-силуэт.

Кроме того, актуальной вещью в 2023 году станет корсет. «Имеются в виду как настоящие корсеты, утягивающие фигуру, так и имитация — топы под корсеты», — пояснила собеседница издания.

Ранее российская стилистка Александра Ерохова назвала откровенные платья трендом лета 2023 года. В грядущем сезоне в моде окажутся платья-сетки и платья-комбинации, отметила специалистка. В то же время актуальность утратят строгие и спортивные платья-поло и платья-рубашки.