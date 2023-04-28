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12:55, 28 апреля 2023Бывший СССР

Молдавскому депутату не дали рассказать о незаконном финансировании партии Санду

Молдавскому депутату Цырде выключили микрофон во время речи о финансировании партии Санду

Кадр: видео Telegram-канал «Sputnik Молдова»

Молдавскому депутату Богдану Цырде выключили микрофон во время его речи о незаконном финансировании правящей партии президента республики Майи Санду «Действие и солидарность». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Не говорите о финансировании из кульков, потому что я вас спрошу, как вы получили два миллиона в предвыборной кампании 2016 года от фонда KAER, как вы брали деньги через Fortius, как обсуждали с Шором (Илан Шор, глава оппозиционной партии "Шор", сейчас скрывающийся от молдавских властей в Израилеприм. «Ленты.ру») финансирование президентской кампании», — сказал он, после чего его микрофон выключили.

Ранее Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности для Молдавии в противодействии гибридным и кибернетическим угрозам. Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова же заявила, что Миссия вряд ли посодействует стабилизации ситуации в стране и будет фактически управлять страной из Брюсселя.

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Алевтина Запольская
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