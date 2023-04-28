Германия опровергла сообщения о торговой войне с Китаем из-за полупроводников

Минэкономики ФРГ: у Германии нет планов по запрету экспорта в Китай химикатов для чипов

Германия опровергла сообщения о присоединении к торговой войне с китайскими производителями полупроводников. Об этом со ссылкой на представителя немецкого министерства экономики Беате Барон сообщает РИА Новости.

«Я не могу подтвердить данные сообщения. У министерства экономики нет планов по запрету экспорта химикатов для чипов в Китай», — заявила она. Однако, то, что Германия не готовит новые ограничения, не значит, что она перестанет соблюдать правила по контролю над товарами двойного назначения для экспорта в Китай, добавила Барон.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в правительстве канцлера ФРГ Олафа Шольца разрабатывают комплекс мер для ограничения доступа Китая к товарам и услугам, необходимым для производства передовых полупроводников. Одной из них назвали ограничение поставок химикатов для изготовления чипов. Без продукции немецких Merck и BASF Пекин не сможет развивать свою собственную промышленность, сообщило издание.

Германия могла бы стать очередной страной, ограничившей поставки в Китай. В октябре 2022 года США запретили продавать в Китай чипы, созданные с использованием американских технологий, а также оборудование для их производства.

Позже американские власти убедили Японию и Нидерланды присоединиться к санкциям против китайской полупроводниковой промышленности. Кроме того, американские власти призвали Южную Корею воздержаться от восполнения дефицита на китайском рынке полупроводников в случае, если Пекин примет ответные меры и запретит поставлять в страну чипы американской компании Micron.