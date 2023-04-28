Президент Сербии опроверг сообщения об экстренной госпитализации

Президент Сербии Вучич опроверг сообщения об экстренной госпитализации

Президент Сербии Александр Вучич опроверг сообщения об экстренной госпитализации, его слова приводит Sputnik Serbia.

«Я в порядке. Сегодня с 12:00 я отправляюсь в поездки по Сербии», — сказал политик. Отмечается, что он будет в Заечарском округе страны.

Кроме того, сообщается, что глава государства выступит на летней сцене «Врело» в Сокобани.

Информация о госпитализации сербского лидера появилась утром 28 апреля. После этого несколько местных СМИ опровергли подобную информацию, заявив, что ее распространяют оппозиционеры.