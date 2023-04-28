Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:20, 28 апреля 2023Экономика

Менеджмент «Норникеля» предложил совету директоров не выплачивать дивиденды

Менеджмент «Норникеля» предложил совету директоров не выплачивать дивиденды в 2023 году

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Менеджмент «Норникеля» предложил совету директоров не выплачивать дивиденды в 2023 году по итогам прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

«Впервые за много лет менеджмент "Норникеля" предложил совету директоров не выплачивать дивиденды. Это сложное решение, которое вызвано экстраординарными обстоятельствами», — сообщил старший вице-президент, финансовый директор компании Сергей Малышев.

Он пояснил, что менеджмент допускает возможность выплаты промежуточных дивидендов в 2023 году при условии сохранения денежного потока и комфортной долговой нагрузки.

Малышев добавил, что руководство компании неоднократно призывало к переходу на выплату дивидендов с привязкой к свободному денежному потоку после окончания срока действия акционерного соглашения.

Ранее стало известно, что «Норникель» направит до 6 миллиардов рублей на выкуп 407 тысяч акций (0,266 процента), которые пойдут на мотивационную программу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Полянский рассказал об обращении украинских беженок за помощью к России
В центре Санкт-Петербурга загорелось здание c отелем и кинотеатром
Менеджмент «Норникеля» предложил совету директоров не выплачивать дивиденды
На Украине высоко оценили поддержку Эстонии
Экс-советник Пентагона порассуждал о конечной точке поддержки Украины
В «Динамо» прокомментировали поражение в приуроченном к столетию клуба матче
Пушков оценил вероятность начала санкционной войны Запада против Китая
Военный аналитик объяснил цели российского удара по штабам и базам ВСУ
Турецкий МИД упрекнул Британию и США в желании сорвать зерновую сделку
Танец Самойловой в мини-юбке под песню Джигана попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.