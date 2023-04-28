Менеджмент «Норникеля» предложил совету директоров не выплачивать дивиденды в 2023 году

Менеджмент «Норникеля» предложил совету директоров не выплачивать дивиденды в 2023 году по итогам прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

«Впервые за много лет менеджмент "Норникеля" предложил совету директоров не выплачивать дивиденды. Это сложное решение, которое вызвано экстраординарными обстоятельствами», — сообщил старший вице-президент, финансовый директор компании Сергей Малышев.

Он пояснил, что менеджмент допускает возможность выплаты промежуточных дивидендов в 2023 году при условии сохранения денежного потока и комфортной долговой нагрузки.

Малышев добавил, что руководство компании неоднократно призывало к переходу на выплату дивидендов с привязкой к свободному денежному потоку после окончания срока действия акционерного соглашения.

Ранее стало известно, что «Норникель» направит до 6 миллиардов рублей на выкуп 407 тысяч акций (0,266 процента), которые пойдут на мотивационную программу.

