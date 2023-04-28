У российского пассажирского самолета отказал двигатель во время взлета

Aviaincident: у самолета Nordwind Airlines отказал левый двигатель во время взлета

У российского пассажирского самолета отказал левый двигатель во время взлета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 27 апреля с лайнером авиакомпании Nordwind Airlines, летевшим из Челябинска в Сочи. «Капитан доложил о прерванном взлете, левый двигатель не выходил на взлетный режим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после произошедшего воздушное судно зарулило на стоянку.

Ранее в самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» ударила молния. Инцидент произошел с лайнером, следовавшим из Москвы в Санкт-Петербург. Специалисты заметили повреждение только при выполнении технических работ.

