Названы неготовые к сезону лесных пожаров регионы России

Рослесхоз: девять регионов России оказались не готовы к сезону лесных пожаров

В Федеральном агентстве лесного хозяйства (Рослесхоз) назвали девять регионов России, которые оказались не готовы к сезону лесных пожаров. Об этом сообщают «Известия».

Руководитель агентства Иван Советников заявил, что подобную проверку традиционно проводят перед лесопожарным сезоном. В этом году она почти завершилась. В итоге было выявлено, что некоторые регионы не готовы к возможным пожарам, поэтому им поручили завершить подготовку к 10 мая.

«Можно отметить, что у нас из всех регионов девять не готовы к сезону. Пять из них в Дальневосточном Федеральном округе. Это, например, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область. Также есть проблемы у Карелии, Марий Эл и еще нескольких регионов», — рассказал Советников.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что до 6 апреля в пяти регионах страны ожидалась высокая пожарная опасность. Риск возникновения пожаров прогнозировался в Калмыкии, Астраханской области, на севере Дагестана, в Челябинской области, а также в Приморском крае.