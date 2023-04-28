Женщина уличила авиакомпанию в ремонте лайнера изолентой и насмешила подписчиков

Пользовательница TikTok раскритиковала Spirit Airlines за ремонт самолета изолентой

Пассажирка уличила авиакомпанию Spirit Airlines в ремонте лайнера изолентой и насмешила подписчиков в соцсетях. Видео из аэропорта пользовательница опубликовала на своей странице в TikTok, обратило внимание Daily Mail.

Женщина сняла ролик, находясь на борту самолета перед вылетом рейса. На кадрах показан обычный процесс техобслуживания лайнера, во время которого крыло судна заклеивают специальной скоростной лентой. На фоне видео слышны комментарии пассажирки, которая критикует перевозчика за «склеивание самолета».

«Вы делаете это, пока люди находятся на борту, словно мы вообще ничего не видим. Именно поэтому я не летаю со Spirit Airlines», — заметила автор ролика.

В комментариях пользователи посмеялись над пассажиркой, которая ругала авиакомпанию. Также многие юзеры пошутили над ремонтом лайнера клейкой лентой, хотя это является обычной практикой.

Ранее иностранные пользователи сети назвали худшие авиакомпании мира, в их числе оказались Frontier Airlines, Iberia Express, American Airlines и Air Canada. Наибольшее количество гневных комментариев получил американский Frontier.