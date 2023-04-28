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13:18, 28 апреля 2023Спорт

Кремль рассказал о позиции по рекомендации МОК для российских спортсменов

Дмитрий Песков заявил, что Россия вырабатывает позицию в отношении рекомендаций МОК
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к турнирам. Его слова приводит РИА Новости.

Песков заявил, что сейчас Россия вырабатывает подходы и позицию в отношении рекомендаций МОК. Он подчеркнул, что необходимо проанализировать данные перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах. Тогда отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

Анастасия Борисова
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