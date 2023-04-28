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13:30, 28 апреля 2023Мир

В МИД России высказались о договоренностях Южной Кореи и США по ядерному оружию

МИД РФ: соглашение Южной Кореи и США о ядерном оружии скажется на глобальной стабильности

Фото: Globallookpress.com

Договоренности Южной Кореи и США о совместном планировании применения ядерного оружия негативно скажутся на глобальной стабильности. Так о соглашении между странами высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Данное развитие событий носит явно дестабилизирующий характер и будет иметь серьезные негативные последствия для региональной безопасности с проекцией на глобальную стабильность», — говорится в сообщении.

Захарова отметила, что РФ призывает США и их союзников, реализующих военные программы «в погоне за определяющим военным превосходством», отказаться от шагов, которые ведут к ослаблению общего уровня безопасности всех стран.

Ранее стало известно, что Южная Корея и США согласовали механизм двусторонних консультаций на случай нападения со стороны КНДР. Южнокорейский лидер Юн Сок Ель после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что Вашингтон обещал оперативно задействовать «всю силу альянса», включая атомное оружие. Также Вашингтон и Сеул договорились создать специальную «ядерную консультативную группу».

При этом Байден пообещал, что США не будут размещать свое ядерное оружие на Корейском полуострове.

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Варвара Кошечкина
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