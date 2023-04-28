Производство газировки оказалось под угрозой из-за конфликта в Африке

Reuters: конфликт в Судане угрожает поставкам гуммиарабика для производства газировки

Производство газировки оказалось под угрозой из-за конфликта между армией и спецназом в Судане, сообщает Reuters. Страна на севере Африки является крупнейшим в мире производителем гуммиарабика — ключевого ингредиента в пищевой промышленности, производстве напитков и косметики.

Судан обеспечивает около 70 процентов мировых поставок, однако сейчас отгрузки невозможны из-за беспорядков и заторов на дорогах. Ряд крупнейших экспортеров, поставщиков и дистрибьюторов, опасаясь политической нестабильности в стране, заранее нарастили закупки. В их числе Coca-Cola и PepsiСo, решившие запасать гуммиарабик несколькими месяцами ранее.

По мнению партнера голландского поставщика FOGA Gum Мартина Бергкампа, у производителей хватит складских запасов на пять-шесть месяцев после полного сокращения отгрузок. Сейчас многие компании начали искать альтернативные страны для поставок продукта, добавил владелец AGP Innovations Co Ltd Альвалид Али.

Конфликт между армией Судана и спецназом начался 15 апреля. Поводом стали разногласия между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета (высший орган власти, временно сформированный в 2019 году для транзита власти) Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти).

21 апреля вооруженные силы Судана согласились на краткосрочное перемирие в связи с празднованием окончания священного месяца Рамадана. К тому времени 330 человек погибли и более 3200 получили ранения различной степени тяжести.

