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14:46, 28 апреля 2023Экономика

Производство газировки оказалось под угрозой из-за конфликта в Африке

Reuters: конфликт в Судане угрожает поставкам гуммиарабика для производства газировки

Фото: El-Tayeb Siddig / File Photo

Производство газировки оказалось под угрозой из-за конфликта между армией и спецназом в Судане, сообщает Reuters. Страна на севере Африки является крупнейшим в мире производителем гуммиарабика — ключевого ингредиента в пищевой промышленности, производстве напитков и косметики.

Судан обеспечивает около 70 процентов мировых поставок, однако сейчас отгрузки невозможны из-за беспорядков и заторов на дорогах. Ряд крупнейших экспортеров, поставщиков и дистрибьюторов, опасаясь политической нестабильности в стране, заранее нарастили закупки. В их числе Coca-Cola и PepsiСo, решившие запасать гуммиарабик несколькими месяцами ранее.

По мнению партнера голландского поставщика FOGA Gum Мартина Бергкампа, у производителей хватит складских запасов на пять-шесть месяцев после полного сокращения отгрузок. Сейчас многие компании начали искать альтернативные страны для поставок продукта, добавил владелец AGP Innovations Co Ltd Альвалид Али.

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Конфликт между армией Судана и спецназом начался 15 апреля. Поводом стали разногласия между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета (высший орган власти, временно сформированный в 2019 году для транзита власти) Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти).

21 апреля вооруженные силы Судана согласились на краткосрочное перемирие в связи с празднованием окончания священного месяца Рамадана. К тому времени 330 человек погибли и более 3200 получили ранения различной степени тяжести.

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Вячеслав Агапов
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