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00:45, 28 апреля 2023Мир

Путин заявил о планах России и Китая дополнять друг друга

Путин заявил, что РФ и Китай намерены дополнять друг друга в высокотехнологичных отраслях
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Globallookpress.com

Китай и РФ намерены дополнять друг друга по тем технологиям, где одна из сторон добивается продвижения. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

Путин посетил мероприятие, посвященное развитию беспилотной авиации. Он прокомментировал предложение о поддержке экспорта за рубеж, в том числе в Азию. «Договорились о том, что мы должны дополнять друг друга там — особенно в высокотехнологичных отраслях, — где кто-то из нас добивается какого-то движения вперед», — рассказал глава государства о планах.

Он уточнил, что речь идет об обмене информацией и помощи развитию рынка. Путин призвал вырабатывать на уровне правительства инструменты поддержки экспорта.

Ранее Путин заявил, что отношения России и Китая очень хорошо развиваются. Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил, что Москву и Пекин связывают крепкие устойчивые связи, которые превосходят союзы времен холодной войны.

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Марина Совина
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