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00:27, 17 апреля 2023Россия

Путин рассказал о развитии отношений России и Китая

Путин заявил, что отношения России и Китая очень хорошо развиваются

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву они затрагивали, в том числе военное сотрудничество. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, в целом переговоры прошли очень продуктивно. «По всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений. В экономике, в социальной, в культурной, в образовательной отрасли. Ну и по линии военных ведомств», — заявил он во время встречи с приехавшим в Москву министром обороны КНР Ли Шанфу.

Ли также подтвердил, что Москву и Пекин связывают крепкие устойчивые отношения, которые превосходят союзы времен холодной войны. По его словам, отношения уже «вступили в новую эпоху».

15 апреля бывший министр финансов США, профессор Гарвардского университета Лоуренс Саммерс заявил о потере Вашингтоном влияния в мире, пока их конкуренты, такие как Россия и Китай, объединяются и завоевывают расположение других государств. «Углубление связей между Ближним Востоком, Россией и Китаем, которые недавно выступили посредниками в сближении Саудовской Аравии и Ирана, является огромным вызовом для Соединенных Штатов», — заявил он.

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Марина Совина
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